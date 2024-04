Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall mit Leichtverletzter - Unfallfahrer wurde gesucht

Sankt Augustin (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der "Alte Herrstraße" in Sankt Augustin am Sonntagnachmittag (07. April) ist ein gesuchter 29-Jähriger als Unfallbeteiligter aufgefallen.

Der Mann aus Rumänien war mit seinem Ford auf den VW-Golf eines 21-Jährigen aus Wetter an der Ruhr aufgefahren. Bei der Kollision verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin des Ford-Fahrers leicht und kam ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme wurden die Personalien der Unfallbeteiligten überprüft und es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige seit mehreren Jahren von einer süddeutschen Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Der Leiharbeiter, der aktuell wieder in Deutschland arbeitet, war zur Fahndung ausgeschrieben worden, weil seine DNA im Zusammenhang mit einem versuchten schweren Bandendiebstahl in einem Industrieobjekt in Süddeutschland gesichert werden sollte.

Der Mann wurde mit zur Polizeiwache genommen und mithilfe eines Dolmetschers vernommen. Er gab freiwillig eine DNA-Probe ab. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verkehrsunfalls dauern an. (Bi)

