POL-OG: Bodersweier - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Renchen, Ulm (ots) - Am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, wurde ein brennendes Auto in den Reben in der Kaiserstraße gemeldet. Der Fahrer des BMW befand sich glücklicherweise nicht mehr in seinem Wagen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das vollständig ausgebrannte Fahrzeug löschen. Das Autos soll am Donnerstag geborgen werden. Die ...

