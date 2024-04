Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei - Tresor und Kassen leergeräumt

Niederkassel (ots)

Am Sonntagmorgen (07. April), gegen 04.15 Uhr, wollte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei die Filiale an der Rosenthalstraße in Niederkassel-Mondorf aufschließen. Sie stellte fest, dass die gläserne Eingangsschiebetür aufgebrochen worden war und verständigte die Polizei.

Beide Kassen im Verkaufsraum waren beschädigt und die Geldeinsätze fehlten. Ein Tresor im angrenzenden Büro stand offen. Dieser war mutmaßlich mit einem Schlüssel geöffnet und leergeräumt worden. Wie viel Geld in den Kassen und dem Wertschrank war, konnte die Mitarbeiterin nicht sagen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Samstag (06. April), 17.30 Uhr, und Sonntagmorgen etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell