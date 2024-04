Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Seitenscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet

Niederkassel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Samstag (05. April) und Sonntag (06. April) zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Niederkassel. Vermutlich in der Nacht schlugen der oder die unbekannten Täter die Seitenscheiben von insgesamt elf Fahrzeugen (VW, Seat, Toyota, Dacia, Mercedes, BMW, Lynk&Co) ein. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Neben einer dreistelligen Bargeldsumme wurden Bekleidungsstücke, elektronische Geräte, Rucksäcke und Handtaschen entwendet. Die Fahrzeuge waren an der Wittelsbacherstraße, Lupinenstraße, Rosenstraße, Staufenstraße, am Tulpenweg, am Pappelweg und in der Straße Schellenberg am Fahrbahnrand geparkt.

Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich der genannten Straßen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

