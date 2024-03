Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche rauben Markentasche und Geld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstagnachmittag, 23.03.2024, wurde ein 14-Jähriger an der Haltestelle Bahnhof ausgeraubt. Die Täter nahmen eine Umhängetasche der Marke Luis Vuitton und Bargeld an sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:20 Uhr fuhren ein 14-Jähriger aus Leopoldshöhe und ein Freund mit dem Bus der Linie 21 von der Haltestelle Lohbreite in Richtung Jahnplatz. Von dort fuhren sie dann mit der Linie 4 zum Hauptbahnhof weiter. Kurz bevor die Linie 4 an der Haltestelle Hauptbahnhof ankam, wurde der 14-Jährige von sechs bis sieben Jugendlichen angesprochen, die zuvor auch schon im Bus der Linie 21 waren.

Die jugendliche Gruppe drohte ihm Gewalt an, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte die Herausgabe seiner Umhängetasche. Anschließend wurde er mehr-fach in das Gesicht geschlagen. Dann flüchtete die Gruppe mit der Beute in eine unbekannte Richtung.

Zwei Täter der gesuchten Gruppe können beschrieben werden. Sie sollen beide 15 bis 16 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß sein und ein südländisches Aussehen haben.

Der Täter mit dem Messer soll eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Der Täter der zuschlug, soll kurze schwarze Haare, bzw. einen sogenannten "Boxerschnitt", haben. Er trug eine schwarze Trainingsjacke von Adidas, eine blaue Hose und schwarze Schuhe von Nike.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder den beschrieben Jugendlichen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell