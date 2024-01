POL-EU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Mechernich (ots) - Unbekannte verschafften sich am gestrigen Donnerstag (24. Januar) im Zeitraum von 8.10 Uhr bis 12.15 Uhr Zutritt über die Terrassentüre von einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Fernblick in Mechernich. Die Terrassentüre wurde von den Unbekannten aufgehebelt. Im Anschluss wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei ...

