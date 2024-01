POL-EU: Tageswohnungseinbruch

Schleiden-Herhahn (ots) - Am heutigen Mittwoch (24. Januar) konnten um 2.27 Uhr drei Männer von einem Anwohner in der Römerstraße in Schleiden-Herhahn bei einem versuchten Diebstahl beobachtet werden. Der Anwohner schilderte der Polizei, dass zwei der Männer versuchten einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte konnten zwei Männer in einem Gebüsch hinter dem Zigarettenautomaten und ein ...

mehr