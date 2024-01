POL-EU: Trunkenheit im Verkehr

Schleiden-Gemünd (ots) - Am gestrigen Dienstag (23. Januar) konnte gegen 19 Uhr am Hermann-Kattwinkel-Platz in Schleiden-Gemünd eine stark alkoholisierte Person angetroffen werden. Der 43-jährige Mann aus Schleiden war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, selbstständig zu stehen. Da vor Ort die Identität des Mannes nicht festgestellt werden konnte und zum Schutz der eigenen Person wurde der Mann in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. ...

mehr