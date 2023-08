Polizei Hamburg

POL-HH: 230818-1.Weitere Erkenntnisse nach Polizeieinsatz an Tankstelle in Langenhorn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.08.2023, 09:26 Uhr

Tatort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee / Tankstelle

Donnerstagmorgen war es zu einem größeren Polizeieinsatz in Hamburg-Langenhorn gekommen, nachdem ein Mann eine Frau und einen weiteren Beteiligten mit Benzin übergossen hatte.

Sowohl die Frau als auch der Mann konnten durch die Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA 141) identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei ihnen um Lebenspartner.

Die Frau (35) wurde noch am Donnerstag wohlbehalten in Hamburg-Langenhorn angetroffen.

Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Afghane mit Wohnsitz in Kiel, konnte zunächst nicht angetroffen werden. Er wurde gegen 21 Uhr am Polizeikommissariat 34 in Langenhorn vorstellig. Mangels Haftgründen verblieb er auf freiem Fuß. Das für Beziehungsgewalt zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 146) ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung.

Zu den Hintergründen dieses Sachverhalts liegen noch keine belastbaren Erkenntnisse vor.

