POL-OF: Einbrecher flüchteten offenbar ohne Beute - Hainburg/Hainstadt

Hainburg/Hainstadt (ots)

(jm) Einbrecher verschafften sich am frühen Sonntagmorgen Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Auf das Loh" (einstellige Hausnummern). Gegen 3.45 Uhr waren die Unbekannten zugange, zerstörten zunächst die Scheibe einer Eingangstür zu einer dort befindlichen Bäckerei und begaben sich danach in den Verkaufsraum. Nach jetzigem Erkenntnisstand flüchteten die Täter anschließend ohne Beute aus dem Markt. Ein Anwohner hatte gegen 3.50 Uhr einen akustischen Alarm gehört und aus dem Fenster geschaut. Er sah wie ein dunkelgrauer BMW zügig vom Parkplatz des Einkaufsmarktes fuhr und informierte die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 10.12.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

