POL-MFR: (1356) Hackschnitzelheizung geriet in Brand

Zirndorf (ots)

Der Brand einer Hackschnitzelheizung sorgte am Samstagmittag (18.11.2023) für einen Feuerwehreinsatz im Cadolzburger Gemeindeteil Zautendorf (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Um kurz nach 12:00 Uhr war bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Notruf über einen Brand in einem Wohnhaus in Zautendorf eingegangen. Im Keller des betroffenen Anwesens war eine Hackschnitzelheizung samt zugehörigem Lager in Brand geraten. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bekommen. Die anwesenden Hausbewohner bedurften der Betreuung durch den Rettungsdienst, blieben jedoch unverletzt. An der Hackschnitzelheizung selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro.

Die Untersuchungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Fürth übernommen. Nach einer ersten Begutachtung des Brandortes gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht.

