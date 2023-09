Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Geldautomatensprengungen in Flensburg, Zeugenaufruf

Kiel (ots)

Heute Morgen (29.09.2023), gegen 02:30, wurden im Flensburger Fördepark 2 Geldautomaten gesprengt, die in der dortigen, nur zu Geschäftszeiten geöffneten Passage frei zugänglich waren. Unbekannte Täter waren zunächst durch einen der Haupteingänge in die Passage eingedrungen. Unmittelbar danach wurden die Automaten gesprengt. Beide Automaten wurden total zerstört. Es ist derzeit noch nicht bekannt, ob es den Tätern gelungen ist, Geld zu erbeuten. Die nur wenige Minuten nach Alarmauslösung eingetroffene Polizei konnte am Tatort niemanden mehr antreffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der u.a. auch ein Hubschrauber der Bundespolizei eingesetzt worden war, verlief bislang ergebnislos. Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Förderparks oder der Umgebung gemacht haben, werden gebeten sich über den Polizeiruf 110 zu melden.

