Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung am PKW

Herdorf (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 12.09.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 13.09.2023, 19:30 Uhr, wurde in der Waldstraße in Herdorf ein dort abgestellter Pkw mutwillig zerkratzt. Es entstand höherer Sachschaden. Hinweise an den/die Täter an die Polizei Betzdorf, 02741/9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell