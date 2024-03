POL-BI: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Bielefeld (ots) - Schm / Am 22.03.2024, gegen 15:40 Uhr, überschlug sich ein Pkw auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. In Höhe der Anschlussstelle Dehme kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte zurück und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Ein weiteres Fahrzeug wurde in das Unfallgeschehen nicht involviert. Bei dem verunfallten Fahrzeug handelte es sich ...

mehr