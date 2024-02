POL-HAM: drei unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten im Hammer Westen auf

Hamm (ots) - Ein geparkter Pkw, Citroen wurde in der Zeit von Freitag, 23. Februar zwischen 13 Uhr und 17 Uhr auf dem Grünen Weg beschädigt. Die Fahrzeughalterin hatte das Fahrzeug dort am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte sie einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug rot war. ...

