Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 11:35 Uhr einen geparkten Toyota auf dem Parkplatz eines Ladengeschäfts in der Kocherstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Ilshofen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Eckartshäuser Straße. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell