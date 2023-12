Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall im Virngrundtunnel

Aalen (ots)

Ellenberg/BAB7: Unfall im Virngrundtunnel

Im Virngrundtunnel der BAB7 in Richtung Süden ereignete sich am Mittwoch ein Unfall, weshalb der Tunnel gesperrt werden musste. Dies sorgte für Stau und Behinderungen. Gegen 13 Uhr fuhr bei dichtem Verkehr ein 36 Jahre alter Golf-Fahrer auf den Honda eines 75-Jährigen auf. Dadurch entstand rund 8000 Euro Schaden. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Stand 15 Uhr dauert die Bergung sowie Sperrung noch an.

