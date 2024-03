Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW überschlägt sich auf der A 30

Bielefeld (ots)

Schm / Am 22.03.2024, gegen 15:40 Uhr, überschlug sich ein Pkw auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. In Höhe der Anschlussstelle Dehme kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte zurück und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Ein weiteres Fahrzeug wurde in das Unfallgeschehen nicht involviert. Bei dem verunfallten Fahrzeug handelte es sich um einen polnischen Kleinwagen. Dieser war besetzt mit einer 42-jährigen polnischen Staatsbürgerin. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung bei der Fahrzeugführerin festgestellt, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit ursächlich für das Unfallgeschehen war. Im Beisein der Beamten wurde durch die behandelnden Ärzte im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Durch den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn musste für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Der Stau erreichte in der Spitze eine Länge von ca. 8 Kilometern.

Der entstandene Sachschaden wir auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell