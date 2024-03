POL-BI: Zwei Lenkräder aus Pkw gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gadderbaum - Ein polizeibekannter Dieb zog am Donnerstag, 21.03.2024, diverse Kleidung an, um diese zu stehlen. Er versuchte mehrfach zu flüchten und wurde in Polizeigewahrsam genommen. Ein 43-jähriger Mann aus Gütersloh betrat gegen 10:55 Uhr das Geschäft eines Einzelhandelsunternehmens an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe des Quellenhofweg. Dort zog sich der vermeintliche Kunde ...

