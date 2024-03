Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Mann greift Bielefelder an

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Freitag, 22.03.2024, fragte ein betrunkener Mann in der Zimmerstraße einen Bielefelder nach Bargeld und griff dann an. Der Täter flüchtete mit einer weiteren Person.

Gegen 03:05 Uhr ging ein 34-jähriger Bielefelder zu Fuß auf der Zimmerstraße in Richtung Herforder Straße. Dort wurde er von einem unbekannten Mann, der augenscheinlich betrunken war angesprochen und nach Bargeld gefragt. Der Bielefelder lehnte die Nachfrage ab und konnte einer Kopfnuss zunächst ausweichen. In einem folgenden Handgemenge wurde dann die Jacke des Bielefelders beschädigt.

Der Unbekannte ergriff mit einer weiteren Person, die einen auffälligen braunen Jogginganzug von Hugo Boss getragen haben soll die Flucht. Der Angreifer soll etwa 40 Jahre alt und rund 170 cm groß sein. Er soll dunkelblonde, kurze und zur Seite gegelte Haare haben. Bei der Tat trug er eine blaue Jacke und eine blaue Jeans.

Die alarmierte Polizei konnte die unbekannten Männer im Zuge der Fahndung nicht mehr auffinden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem Tatgeschehen oder den beschriebenen Männern beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

