POL-BI: Mountainbike-Fahrer gesucht: Unfallflucht ohne Licht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Altenhagen - Am Mittwochabend, 20.03.2024, stieß ein 80-jähriger Radfahrer aus Bielefeld mit einem unbekannten Mountainbike-Fahrer zusammen, der ohne Licht fuhr. Die Polizei sucht den Mann mit einer Beschreibung.

Gegen 19:20 Uhr befuhr der 80-jährige Bielefelder mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Altenhagener Straße, in Richtung Heepen. Im Abschnitt zwischen der Kafkastraße und dem Vogelbachweg, trat dann ein unbekannter Mann mit einem unbeleuchteten schwarzen Mountainbike auf den Radweg. Der Bielefelder konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, stieß mit dem Unbekannten zusammen und stürzte zu Boden.

Der Unbekannte verweigerte dem 80-Jährigen die Nennung seiner Personalien und gab an, dass er in der Nähe wohnen würde. Der Bielefelder hielt den Mann zunächst fest, als dieser wegfahren wollte, wurde dann aber weggestoßen. Der Mountainbike-Fahrer fuhr dann in Richtung Altenhagen davon.

Der 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Der Senior beschrieb den Unbekannten als 30 bis 40 Jahre alt, mit einem schlanken Gesicht und dunklen Haaren.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum gesuchten Mountainbike-Fahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell