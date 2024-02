Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Reinsdorf (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines VW befuhr am Donnerstag, gegen 22.50 Uhr, die Hauptstraße in Reinsdorf. Dabei kollidierte der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einem Renault, der am Straßenrand der Gegenfahrbahn abgestellt war. In weiterer Folge kam der VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Der VW wurde zurückgelassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Fahrer des VW aufgenommen.

