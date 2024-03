Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Das Polizeirevier Breisach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am 16. März 2024, in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 12:05 Uhr, auf dem Theo-Bachmann-Platz in Breisach, Grüntorstraße, ereignet hat. Hier war ein Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Pkw Mercedes-Benz, welcher dort auf einem Stellplatz geparkt war, gestoßen und hat auf der hinteren linken Fahrzeugseite Beschädigungen in Höhe von zirka 2.000 Euro verursacht. Der Verursacher beging Unfallflucht. Das Polizeirevier Breisach ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 07667 9117-0.

