POL-FR: Rheinfelden: Zwölf Dieselpartikelfilter ausgebaut und entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots) - In der Müßmattstraße, in der Bushaltestelle Bürgerheim, setzten am Sonntag, 17.03.2024, gegen 02.15 Uhr, zwei Unbekannte einen von vielen dort deponierten Zeitungsstapel in Brand. Ein Zeuge habe zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, welche nach der Brandlegung in Richtung Bürgerheim flüchteten. Der Zeuge informierte die Polizei und ergriff erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung. Die Überreste ...

