POL-FR: Rheinfelden: Zeitungen an Bushaltestelle angezündet

In der Müßmattstraße, in der Bushaltestelle Bürgerheim, setzten am Sonntag, 17.03.2024, gegen 02.15 Uhr, zwei Unbekannte einen von vielen dort deponierten Zeitungsstapel in Brand. Ein Zeuge habe zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, welche nach der Brandlegung in Richtung Bürgerheim flüchteten. Der Zeuge informierte die Polizei und ergriff erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung. Die Überreste des Schwelbrandes konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.

