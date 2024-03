Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw im Fecampring aufgebrochen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 16.03.2024, 21.00 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 01.30 Uhr, schlug ein Unbekannter an einem grauen VW Golf die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren ein Parfum sowie eine Sonnenbrille. Zuvor versuchte der Unbekannte wohl die Beifahrertür mit einem hier nicht bekannten Werkzeug aufzuhebeln. Der graue VW Golf stand im Fecampring in Höhe der Hausnummer 30 auf einem Parkplatz. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

