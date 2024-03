Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.03.2024, gegen 20.00 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer von einem Grundstück in die Friedrichstraße ein und übersah dabei einen bevorrechtigten 21-jährigen Motorradfahrer, welcher unbeleuchtet die Friedrichstraße in Richtung Innenstadt befahren haben soll. Auf der Friedrichstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer flog mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw und über dessen Motorhaube. Der Motorradfahrer kam auf der anderen Seite des Pkw zum Liegen. Mit dem Verdacht von mehreren Knochenbrüchen wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mit dem Verdacht eines Unterarmbruches wurde der 33-jährige Pkw-Fahrer ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell