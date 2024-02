PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher in Einfamilienhaus zugange +++ SUV zerkratzt +++ Vier Leichtverletzte nach Unfall auf Bundesstraße +++ Bei Verkehrsunfall verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Einfamilienhaus zugange, Taunusstein-Neuhof, Kopernikusstraße, Donnerstag, 22.02.2024, 9.50 Uhr bis 11.20 Uhr

(da)Am Donnerstag waren Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Taunusstein-Neuhof zugange. Zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Wohnhaus in der Kopernikusstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten einschließlich Kommoden und Schränke. Dabei stießen sie auf diversen Schmuck und Bargeld, mit dem sie anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Hinweise werden unter der Rufnummer (06128) 92021-0 entgegengenommen.

2. SUV zerkratzt,

Rüdesheim, Weberstraße, 18.02.2024, 11:00 Uhr bis 22.02.2024, 12:30 Uhr

(pj) Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit zwischen Sonntag bis Donnerstag einen Geländewagen in Rüdesheim. Der schwarze Hyundai wurde am Sonntagvormittag in der Weberstraße Ecke Jakobstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer am Donnerstagmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die komplette Beifahrerseite zerkratzt worden war. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Diese nimmt die Polizei Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 9112 0 entgegen.

3. Vier Leichtverletzte nach Unfall auf Bundesstraße, Bundesstraße 260, bei Walluf, Donnerstag, 22.02.2024, 15.05 Uhr

(da)Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 260 sind am Donnerstag vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 15.05 Uhr befuhr eine Wiesbadenerin mit ihrem Peugeot in Walluf die Obere Marthinstaler Straße in Richtung B260. Zur gleichen Zeit fuhr ein mit vier Personen besetzter Hyundai von der B42 auf die B260 in Richtung Marthinstal. An der Einmündung der Oberen Marthinstaler Straße in die B 260 missachtete die Fahrerin des Peugeot die Vorfahrt des Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 27.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Drei der vier Insassen des Hyundai sowie die Fahrerin des Peugeot verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

4. Bei Verkehrsunfall verletzt,

Hünstetten-Görsroth, Neukirchner Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Görsroth ist am Donnerstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Der 83-Jährige befuhr mit einem Alfa Romeo die Neukirchner Straße und bog verbotswidrig von dieser nach links in die Landesstraße 3274 in Richtung B 417 ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigt von links kommenden Fiat Ducato eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei der 83-Jährige verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 EUR.

