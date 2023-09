Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines PKW in Langen (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Sonntag (17.09.2023) kam es gegen 11:00 Uhr zu einem PKW Brand in Langen in der Küstriner Straße. Hier kam es nach derzeitigem Stand zu einem technischen Defekt eines PKW Volvo XC90, in Folge dessen ein Feuer im Motorraum entstand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Langen konnte der PKW zügig abgelöscht werden. Dennoch entstand ein Totalschaden am PKW, welcher auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Ein angrenzender Holzzaun wurde ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser konnte verhindert werden. Glücklicherweise kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden.

