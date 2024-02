PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Supermarktkasse ausgeraubt +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Auf Waldweg beleidigt und geschlagen +++ Passanten gewürgt und bespuckt

1. Supermarktkasse ausgeraubt,

Heidenrod, Kemel, Die Haide, Montag, 19.02.2024, 20 Uhr

(da)Am Montag kam es im Heidenroder Ortsteil Kemel zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 20 Uhr einen Supermarkt in der Straße "Die Haide". An der Kasse zog er dann ein Messer und bedrohte damit die Mitarbeiterin. Währenddessen bediente er sich an den Einnahmen aus der Kasse, steckte diese ein und flüchtete aus dem Supermarkt. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 1,70 Meter großen und etwa 20 Jahre alten Mann. Er hatte eine füllige Statur und war mit einer dunklen Jogginghose bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte. Sein Gesicht war zusätzlich mit einer FFP-Maske bedeckt. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Schlangenbad, Georgenborn, Mainstraße, Sonntag, 18.02.2024, 18 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 6 Uhr

(da)Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag an einem Zigarettenautomaten im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn zu schaffen gemacht. Zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens schalteten die Diebe zunächst eine Straßenlaterne in der Mainstraße aus, um im Schutz der Dunkelheit den Automaten aufbrechen zu können. Mit dem darin befindlichen Bargeld und Zigaretten entkamen sie unerkannt. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbruch in Bürogebäude,

Idstein, In der Ritzbach, Sonntag, 18.02.2024, 18 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 8.20 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude in Idstein eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 18 Uhr und 8.20 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem Büro in der Straße "In der Ritzbach". Hier durchsuchten sie die Innenräume, bis sie mit einem Tresor die Flucht ergriffen. Hierfür nutzten die Einbrecher einen Firmenwagen, dessen Schlüssel sie zuvor in den Büroräumen gefunden hatten. Es handelt sich um einen weißen Opel Corsa mit dem Kennzeichen RÜD-VT 154. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht oder den gestohlenen Opel Corsa gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

4. Auf Waldweg beleidigt und geschlagen, Taunusstein, Bleidenstadt, Theodor-Heuss-Straße, Montag, 19.02.2024, 15.20 Uhr

(da)Am Montagnachmittag eskalierte in Taunusstein ein Streit zwischen einer Hundehalterin und zwei weiteren Frauen. Gegen 15.20 Uhr trafen sich die Beteiligten auf einem Waldweg in der Nähe der Theodor-Heuss-Straße. Dort kam es zum Streit um die Hunde der bislang unbekannten Frau. Im Verlauf des Streits soll die Hundebesitzerin eine der beiden anderen Frauen beleidigt und geschlagen haben, bevor sie in ein Auto stieg und davonfuhr. Sie wird als etwa 1,60 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt und mit langen dunklen Haaren beschrieben. Außerdem sei sie mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Passanten gewürgt und bespuckt,

Idstein, Wiesbadener Straße, Montag, 19.02.2024, 20.15 Uhr

(da)Ein Polizeieinsatz in Idstein endete am Montagabend für einen jungen Mann im Polizeigewahrsam. Die Polizei war gegen 20.15 Uhr zu einem Supermarkt in der Wiesbadener Straße gerufen worden. Dort war ein Mann aufgefallen, der wahllos Passanten anspuckte und ihnen an den Hals griff. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten den Randalierer ausfindig machen und festnehmen. Seine Personalien wurden festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gegen ihn erstattet. Im Anschluss an diese Maßnahmen erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis. Da er diesem aber partout nicht nachkommen wollte und vielmehr anfing auch die Beamtinnen und Beamten zu beleidigen und sein Verhalten weiterhin aggressiv blieb, wurde er erneut festgenommen und zur Polizeistation Idstein gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von über 2,3 Promille. Im Anschluss ging es für ihn in den Polizeigewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

