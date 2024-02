PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Frau sexuell belästigt +++ Großes Lagerfeuer ohne Aufsicht +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Frau sexuell belästigt,

Rüdesheim, Rheinufer, Sonntag, 18.02.2024, 11:05 Uhr

(wie) Am Sonntagvormittag ist in Rüdesheim eine Frau sexuell belästigt worden. Die 35-Jährige war gegen 11:05 Uhr am Rheinufer unterwegs, als sie auf Höhe des Weinprobierstandes auf einen älteren Mann traf und sich mit diesem unterhielt. Der Unbekannte soll dann plötzlich eine anzügliche Bemerkung über die Brust der Frau gemacht haben. Danach soll er die Frau unsittlich berührt und danach davongelaufen sein. Nachdem die Polizei informiert worden war, fahndeten die Streifen nach dem Mann, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Der Täter wurde beschrieben als circa 70 Jahre alt, kurzhaarig und mit einer schwarz-roten Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

2. Großes Lagerfeuer ohne Aufsicht,

Lorch-Espenschied, Neuer Weg, Samstag, 17.02.2024, 15:00 Uhr

(wie) Ein Lagerfeuer ohne Aufsicht sorgte am Samstagnachmittag in Espenschied für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Besorgte Passanten informierten die Polizei gegen 15:00 Uhr über ein Lagerfeuer In der Straße "Neuer Weg", dass ohne Aufsicht brennen und unkontrolliert größer werden würde. Da die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die nahestehenden Büsche bestand, löschte die Feuerwehr das Feuer. Somit konnte die zuvor unkontrollierte Gefahr gebannt werden. Eine verantwortliche Person war im Nahbereich nicht mehr zu ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell