PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verletzte durch Überholmanöver+++Spritztour endet im Graben+++Fußgänger nach Streit angefahren+++Unfallflucht+++Einbruch+++beim Gassi gehen geschlagen

Bad Schwalbach (ots)

+++Verletzte durch Überholmanöver

Taunusstein, B275, Aarstraße, Freitag, 16.02.2024, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag führte ein Überholmanöver auf der Aarstraße zwischen Taunusstein Hahn und Wehen zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Gegen 16:00 Uhr überholte ein 49 Jahre alter Fahrer aus Idstein mit einem Pkw Mercedes mehrere Fahrzeuge, obwohl das Überholen an der Örtlichkeit verboten war. Dabei missachtete der Fahrer auch den Gegenverkehr. Die Entgegenkommende 50 Jahre alte Fahrerin aus Idstein konnte mit ihrem Hyundai nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die nachfolgende 18 Jahre alte Fahrerin aus Taunusstein brachte ihren Tesla nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Hyundai auf. Dabei wurde die Taunussteinerin leicht verletzt. Sie konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Verursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, konnte aber später ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf 24.000 EUR geschätzt.

+++Spritztour endet im Graben

Idstein, K691, Wallbach Richtung Wörsdorf, Freitag, 16.02.2024, 23:35 Uhr

Eine "Spritztour" mit einem nicht zugelassenen Pkw endete Freitagnacht bei Idstein im Graben. Zeugen meldeten ein verunfalltes Fahrzeug im Straßengraben der K691 zwischen Hünstetten-Wallbach und Idstein-Wörsdorf. Ein Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verunfallte Opel Corsa nicht zugelassen war. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Hünstetten, gegen den nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 EUR geschätzt.

+++Fußgänger nach Streit angefahren

Schlangenbad, Rheingauer Straße, Samstag, 17.02.2024, 12:00 Uhr

Am Samstagmittag kam es in der Rheingauer Straße zu einem Streit zwischen einem 42 Jahre alten Fußgänger aus Schlangenbad und einem 32 Jahre alten Autofahrer aus Schlangenbad. Weil der Fußgänger sich dann vermutlich in den Weg stellte, wurde er beim Losfahren von dem Audi gestreift und leicht verletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich im Anschluss noch einer Blutentnahme unterziehen.

+++Unfallflucht

Niedernhausen, Fasanenweg, Freitag, 16.02.2024, 18:00 - Samstag, 17.02.2024, 11:45 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde ein schwarzer Audi von einem anderen Pkw am linken Heck beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Es entstand Sachschade4n in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter Tel.: 06126 93940 entgegen

+++Einbruch

Lorch, Große Au, Samstag, 17.02.2024, 16:30 - 22:15 Uhr

Am Samstagabend kam es in Lorch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Über die rückseitig gelegene Terrassentür gelangten die Täter ins Haus, durchwühlten dort alle Behältnisse und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 2.000 EUR. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Die zuständigen Ermitlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die weitere Bearbeitung übernommen und nehmen Hinweise unter der Tel.: 06124 70780 entgegen.

+++Beim Gassi gehen geschlagen

Bad Schwalbach, Schmidtbergplatz, Samstag, 17.02.2024, 23:15 Uhr

Eine 32 Jahre alte Frau aus Bad Schwalbach war zur genannten Zeit mit ihrem Hund spazieren. Auf dem Schmidtbergplatz drängte sich ihr eine männliche Person auf und wollte den Hund streicheln. Dies lehnte sie mehrfach ab. Daraufhin wurde sie unvermittelt von dem Fremden mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei verletzt. Der Täter entfernte sich im Anschluss. Personenbeschreibung: Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, 185 cm, dunkle Jacke, schwarze Strickmütze, kurzer 3-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter Tel.: 06124 70780 entgegen.

