PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einbrecher steigen in Weinladen ein +++ In Lagerhallen von Asylbewerberunterkunft eingebrochen +++ Automat beschädigt +++ Besitzer von Moncler-Jacke gesucht +++ Brand in Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Einbrecher steigen in Weinladen ein, Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Freitag, 16.02.2024, 04:00 Uhr bis 04:18 Uhr

(fh)Im Eltviller Stadtteil Erbach ist vergangene Nacht erneut in einen Weinladen eingebrochen worden. Zwischen 04:00 Uhr und 04:18 Uhr suchten zwei Einbrecher das nahe der Bundesstraße 42 gelegene Geschäft in der Erbacher Straße auf und versuchten zunächst eine Seiteneingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug jedoch fehl, sodass sie sich an dem Fenster zur Küche zu schaffen machten. Hier war ihr Versuch von Erfolg gekrönt, sodass sie durch das Fenster den Weinladen betreten und durchsuchen konnten. Dabei wurde auch eine Zwischentür von den Unbekannten aufgehebelt. Letztlich flüchteten die beiden ohne Diebesgut vom Gelände in unbekannte Richtung. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. In Lagerhallen von Asylbewerberunterkunft eingebrochen, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Dienstag, 13.02.2024, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 15.02.2024, 11:15 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag sind Unbekannte in Lagerräume einer Asylbewerberunterkunft in Kemel eingebrochen. An Beute gelangten sie dabei jedoch nicht. Den aktuellen Ermittlungen zufolge begaben sich die Einbrecher aufs Gelände der Unterkunft in der Bäderstraße und traten dort die Scheiben zweier Lagergebäude ein. Durch die so entstandenen Öffnungen betraten sie die Hallen, um diese zu durchsuchen. Da sich dort zu diesem Zeitpunkt aber keine Gegenstände von Wert befanden, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. An den Gebäuden entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

3. Parkscheinautomat beschädigt,

Lorch, Rheinuferstraße, Mittwoch, 14.02.2024, 22:00 Uhr

(fh)In Lorch haben Vandalen am Mittwochabend einen Parkscheinautomaten beschädigt. Der in einer Unterführung an der Rheinuferstraße aufgestellte Automat wies gegen 22:00 Uhr erhebliche Beschädigungen auf, die auf rohe Gewalt zurückzuführen sind. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatzeitpunkt sind unbekannt.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Hochwertige Moncler-Jacke bei Ermittlungen aufgefunden - Besitzer gesucht, Geisenheim, Donnerstag, 08.02.2024, 20:40 Uhr

(fh)Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nach einem angezeigten Raubdelikt vom Donnerstagabend, 08.02.2024 (Siehe hierzu die Pressemeldung vom 09.02.2024, Titel: Jacke und Handy abgenommen), ist eine weitere, hochwertige braune Jacke der Marke Moncler aufgetaucht, die bislang keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Es besteht der Verdacht, dass diese während der Faschingsveranstaltung in Geisenheim entwendet wurde.

Daher bittet die Polizei in Rüdesheim den Besitzer, sich mit entsprechenden Eigentumsnachweisen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

5. Brand in Einfamilienhaus,

Eltville-Erbach, Hauptstraße, Donnerstag, 15.02.2024, 11:00 Uhr

(fh)In Eltville-Erbach hat am Donnerstagvormittag ein Wohnhaus gebrannt. Die Ursache scheint ein technischer Defekt gewesen zu sein. Gegen 11:00 Uhr mussten Rettungs- sowie Einsatzkräfte in die Hauptstraße ausrücken, da dort Rauch aus einem Wohnhaus stieg. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Gebäude. Der Feuerwehr gelang es den Brand, welcher in einer Küche lokalisiert werden konnte, umgehend zu löschen. Es kamen keine Personen zu schaden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge ist der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell