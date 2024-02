PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gegenstand auf Pkw geworfen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr +++ Unfall auf Supermarktparkplatz verursacht und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Gegenstand auf Pkw geworfen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Bundesstraße 42, Lorchhausen, Mittwoch 14.02.2024, 19:30 Uhr

(fh)Am Donnerstag hat ein Unbekannter bei Lorchhausen einen Gegenstand auf die Bundesstraße 42 geworfen und damit ein Fahrzeug getroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Angaben einer Autofahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis zufolge sei sie gegen 13:30 Uhr mit ihrem VW T-Roc die Bundesstraße von Lorch in Richtung Kaub entlanggefahren. In Höhe Lorchhausen sei plötzlich ein bislang unbekannter Gegenstand in die Frontscheibe des Fahrzeugs gekracht. Die Fahrerin kam mit einem Schrecken davon, an ihrem VW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine unbekannte Person einen parallel zur Fahrbahn befindlichen Fußweg entlanglief und von dort aus den Gegenstand auf die B 42 schmiss.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Unfall auf Supermarktparkplatz verursacht und geflüchtet, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Dienstag, 13.02.2024, 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Dienstags wurde ein Fahrzeug auf einem Bad Schwalbacher Supermarktparkplatz angefahren. Von der unfallverursachenden Person fehlt derzeit jede Spur. Zwischen 09:30 Uhr und 16:30 Uhr parkte der rote Nissan Micra einer Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis auf dem Parkplatz in der Edmund-Heusinger-Straße. In dieser Zeit stieß eine Unbekannte oder ein Unbekannter mit seinem Gefährt gegen die vordere rechte Seite des Nissan, verursachte so einen Schaden von etwa 2.500 Euro und flüchtete vom Unfallort.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell