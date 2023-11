Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Mit Alkohol aber ohne Führerschein unterwegs

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr, fiel ein Autofahrer mit seinem VW auf, welcher auf der L 306 von Zuben kommend in Richtung Eberhardzell unterwegs war. Das Auto kam hier grundlos von der Straße ab und blieb im Straßengraben stecken. Anschließend versuchte der Fahrer vergebens sich wieder aus der Misere zu befreien. Die hinzugezogene Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach war jedoch schnell vor Ort. Der 30-Jährige Fahrer war derart alkoholisiert, dass keine Tests mit ihm möglich waren. Deshalb musste im Krankenhaus eine Blutprobe genommen werden. Der Mann gab zudem an, dass er regelmäßig Drogen konsumiere, weshalb die Blutprobe zusätzlich diesbezüglich untersucht wird. Seinen Führerschein hatte der Fahrer schon vor etwa 10 Jahren wegen Alkohol am Steuer abgeben müssen. .

++++++++++++++++++++++++++++++2321758

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (KA),Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell