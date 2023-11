Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Gebäudebrand bei Renovierungsarbeiten

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in Drackenstein zu einem Brand. Die Besitzer waren im Verlauf des Tages mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Kurz nachdem die Arbeiter das Haus verlassen hatten, wurde in der Nachbarschaft Rauch bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr kam der Rauch bereits aus dem gesamten Dachstuhl. Bisher konnte keine Brandursache ermittelt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro. Die Feuerwehren aus Drackenstein, Bad Ditzenbach, Geislingen, Hohenstadt und Laichingen waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen neben dem DRK mit drei Rettungswagen im Einsatz.

++++++++++++++++++++++++++++++2321234

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (KA),Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell