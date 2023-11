Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Aus bislang noch ungeklärten Gründen sind am Freitagnachmittag in Geislingen in der Einmündung der Straßen "Im Espan"

B 10 (Stuttgarter Straße) zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Geislingen wurden am Freitagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 10 (Stuttgarter Straße) gerufen.

Bislang konnte so viel ermittelt werden:

Der Fahrer eines kleinen Lkw der Marke Volvo befuhr die B 10 (Stuttgarter Straße) in Fahrtrichtung Kuchen. In der Seitenstraße "Im Espan" war zu diesem Zeitpunkt eine Frau mit ihrem BMW der 1er-Baureihe unterwegs. Sie wollte von dieser Seitenstraße nach rechts in Fahrtrichtung Kuchen auf die B 10 einbiegen.

Aus unerklärlichen Gründen stießen nun der BMW und der Volvo im Kreuzungsbereich zusammen. Die Verkehrsregelung erfolgt dort durch eine Ampelanlage, beide beteiligten Pkw-/bzw. Lkw-Lenker gaben an, bei "Grünlicht" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Die Gesamtschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Das Polizeirevier Geislingen bittet unter Tel.-Nr. 07331-93270 um Zeugenhinweise zur Klärung des Unfallhergangs.

Das Polizeirevier Geislingen bittet unter Tel.-Nr. 07331-93270 um Zeugenhinweise zur Klärung des Unfallhergangs.

