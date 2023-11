Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach a.d. Riß - Betrunken von der Unfallstelle geflüchtet - Aus gutem Grund hat sich in der Nacht auf Samstag ein 32-Jähriger von der Unfallstelle entfernt.

Ulm (ots)

Kurz nach 03:00 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem Hyundai die Kolpingstraße in Richtung Waldseer Straße. Am Fußgängerüberweg, Höhe Martin-Luther-Straße, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Hyundai wurde dabei erheblich beschädigt. Offensichtlich aus gutem Grund ließ der 32-Jährige das Trümmerfeld hinter sich und stellte sein Fahrzeug etwa 100 Meter entfernt ab. Seinen Weg setzte er ab dort zu Fuß fort. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Biberach stellte kurz darauf die Beschädigungen und auch den unverschlossenen Hyundai fest. In diesem lag der Führerschein des 32-Jährigen für die Beamten bereit. Sie blieben in der Nähe des Fahrzeuges. Kurz darauf kam der Unfallverursacher zurück und verschloss sein Auto aus vermeintlich sicherer Entfernung, was den Polizisten natürlich nicht entging. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Er gab zu, gefahren zu sein. Ein Alkoholtest offenbarte sodann auch den Grund seines Verhaltens. Der Wert lag deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Er musste eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Beamten übergeben. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

