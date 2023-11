Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Zweimal draufgeRAUSCHt

Ein Betrunkener hatte am Donnerstag in Eislingen/Fils große Mühe beim Ausparken und verursachte dabei Schaden.

Ulm (ots)

In der Steinbeisstraße parkte kurz vor 15 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto aus. Das misslang aber gewaltig: Denn beim Zurücksetzen stieß der Fahrer des VW gegen einen geparkten Seat. Anschließend fuhr er ein Stück vor und setzte nochmals zurück. Dabei stieß der 59-Jährige erneut gegen das geparkte Fahrzeug. Zeugen sahen dies und verständigten die Polizei. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streife traf den Fahrer noch am Steuer des VW an. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der 59-Jährige betrunken war. Er hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er mit auf das Polizeirevier. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein musste der 59-Jährige abgeben.

++++2307320(TH)

