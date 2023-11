Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Auf geparktes Auto gefahren

Nicht aufgepasst hatte eine 88-Jährige am Donnerstag in Donzdorf.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr fuhr die Seniorin stadteinwärts in der Hauptstraße. Aufgrund von Unachtsamkeit prallte die Fahrerin des Skoda gegen einen geparkten Ford. Der stand am rechten Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen davor geparkten VW Kombi geschoben. Bei dem Unfall lösten im Skoda die Airbags aus. Mit leichten Verletzungen kam die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Der Skoda und Ford mussten abgeschleppt werden.

++++2308200(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell