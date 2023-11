Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Im Rausch zwei Autos gerammt

Drei Verletzte und hohen Schaden hat ein Autofahrer am Donnerstag bei Nattheim verursacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 46-Jährige kurz nach 11.45 Uhr an der Anschlussstelle Heidenheim aus Richtung Würzburg kommend von der A7 ab. An der Einmündung bog er bei Grünlicht mit seinem Audi nach links auf die B466a in Richtung Nattheim ab. Dabei war er wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi prallte gegen zwei an der Ampel wartende Autos. Denn die hatten Rot. Die 71-Jährige in ihrem VW und der 64-Jährige in seinem Ford wurden bei dem heftigen Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. So auch der mutmaßliche Unfallverursacher. Die Beteiligten kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die Ursache für den Unfall war schnell klar: Der Mann war betrunken. Zudem dürfte wohl ein plötzlich auftretendes medizinisches Problem unfallursächlich gewesen sein, so die Polizei. Deshalb musste der 46-Jährige eine Blutprobe abgeben. Den Audi-Fahrer erwartet jetzt eine Strafanzeige. Und die Rechnung für den Schaden an den Autos. Den Gesamtschaden schätzt die Verkehrspolizei Heidenheim auf rund 30.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

