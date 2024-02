PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalen suchen Grundschule heim +++ Einbrecher unterwegs +++ "Hilfsbereiter" Dieb hat Geldbörse im Visier +++ Büro und Garagen beschädigt +++ Gegen Baum gefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalen suchen Grundschule heim,

Eltville-Hattenheim, Hallgartener Straße, Freitag, 09.02.2024, 10:00 Uhr bis Montag, 12.02.2024, 08:30 Uhr

(fh)Am Wochenende wüteten Vandalen auf dem Gelände einer Hattenheimer Grundschule und versuchten sogar in das Schulgebäude einzubrechen. Am Montagmorgen stellten Verantwortliche der Bildungsstätte in der Hallgartener Straße die Spur der Verwüstung fest. So waren in den zurückliegenden Tagen eine Fensterscheibe, eine Blitzschutzanlage und ein Gartenhaus beschädigt worden. Damit aber nicht genug, wies auch eine Zugangstür zu einem Aufenthaltsraum Spuren auf, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten. Offenbar war es den Vandalen aber nicht gelungen in das Gebäude einzusteigen. In der Summe verursachten sie einen Schaden von mehr als 5.000 Euro. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Ermittlungen führt die Polizeistation Eltville, welche Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegennimmt.

2. Einbrecher unterwegs,

Niedernhausen, Weißdornweg, Donnerstag, 08.02.2024 bis Montag 12.02.2024, 15:00 Uhr

(fh)Im Niedernhausener Weißdornweg sind in den vergangenen Tagen Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen Donnerstag und Montag hebelten die Einbrecher ein seitlich am Haus gelegenes Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. Dort schauten sie sich in jeglichen Räumen um und ergriffen anschließend die Flucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

3. "Hilfsbereiter" Dieb hat Geldbörse im Visier, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Montag, 12.02.2024, 14:55 Uhr bis 15:10 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein Dieb in Taunusstein einer Seniorin seine Hilfsbereitschaft vorgegaukelt und sie dann dreist bestohlen. Zwischen 14:55 Uhr und 15:10 Uhr verließ die 87-Jährige nach der Erledigung ihrer Einkäufe einen Einkaufsmarkt in der Weiherstraße und wurde dabei von einem jungen Mann angesprochen. Dieser bot der Dame an, ihr ihre schweren Einkäufe zum Auto zutragen. Die erleichterte Dame willigte ein, musste aber kurz darauf feststellen, dass ihre Geldbörse aus dem Einkaufskorb gestohlen worden war. Der fremde Mann hatte sich da bereits aus dem Staub gemacht.

Er soll schlank, etwa 25 Jahre alt sowie 170 bis 180 cm groß gewesen sein und eine schwarze Kopfbedeckung getragen haben.

Hinweise zum Dieb werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Büro und Garagen beschädigt,

Waldems-Steinfischbach, Berliner Straße, Sonntag, 11.02.2024, 22:00 Uhr bis Montag, 12.02.2024, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag hat eine unbekannte Person ein Bürogebäude sowie zwei Garagen in Waldems-Steinfischbach beschädigt. Am Montagmorgen stellte der Verantwortliche des Büros in der Berliner Straße fest, dass ein Bürofenster eingeschlagen und zwei Garagentore auf dem Grundstück mit Graffitis beschmiert worden waren. Von dem Täter, der einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatte, fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei in Idstein ermittelt hinsichtlich der Sachbeschädigungen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Fahrzeug stößt gegen Baum und landet auf Dach, Bad Schwalbach-Hettenhain, Bärstadter Straße, Dienstag, 13.02.2024, 06:40 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagmorgen ist die Fahrt für einen Autofahrer in Hettenhain im Straßengraben und auf dem Dach geendet. Der 33 Jahre alte Mann befuhr gegen 06:40 Uhr mit seinem Mercedes die Bärstadter Straße und kam kurz vor der Ortseinfahrt von Hettenhain aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, touchierte dort einen Leitpfosten und ein Stationszeichen (Netzknotenkästchen) und stieß anschließend im Graben gegen einen Baum. Danach kippte das Fahrzeug aufs Dach, wo es zum Stillstand kam. Der 33-Jährige verletzte sich beim Unfall glücklicherweise nicht, kam aber dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird mit knapp 5.200 Euro beziffert. Der Mercedes musste aus dem Graben geborgen werden.

