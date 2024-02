PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw überschlägt sich - Fahrerin erheblich alkoholisiert +++ Faustschlag auf Supermarkt-Parkplatz +++ Unfallflüchtiger schlägt zu +++ Ladendieb festgenommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw überschlägt sich - Fahrerin erheblich alkoholisiert, Bundesstraße 42 zwischen Rüdesheim und Wiesbaden, Höhe Mittelheim, Samstag, 10.02.2024, 20:40 Uhr

(Sto) Am Samstagabend kam es auf der B42 zwischen Rüdesheim und Wiesbaden, auf Höhe der Abfahrt Oestrich-Winkel / Fähre Mittelheim, zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 46-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Dame mit einem Pkw der Marke Mercedes-Benz die B42 in Fahrtrichtung Wiesbaden, als sie plötzlich nach rechts von der Straße abkam und zunächst mit einem Verkehrsschild, dann mit der Schutzplanke kollidierte. Der Pkw blieb hinter der Schutzplanke auf dem Dach liegen, die Fahrerin konnte sich selbstständig befreien. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten Beamte der Polizeistation Rüdesheim eine erhebliche Alkoholisierung bei der Dame fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Die 46 Jahre alte Wiesbadenerin wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde neben ärztlicher Behandlung auch eine Blutentnahme durchgeführt, außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die B42 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

2. Faustschlag auf Supermarkt-Parkplatz, Idstein, Limburger Straße 71, Samstag, 10.02.2024, 11:30 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkplatzgelände eines Supermarktes in der Limburger Straße in Idstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Idsteiner Bürgern. Beide waren sich bereits vor dem Aufeinandertreffen persönlich bekannt.

Nach aktuellem Stand schlug ein 38-jähriger Mann einem 49-jährigen Herrn nach einem vorangegangenen Wortgefecht unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Ein herbeigeeilter Zeuge konnte die beiden Kontrahenten voneinander trennen und die Situation beruhigen. Der Geschädigte erschien im Anschluss auf der Polizeistation in Idstein und erstattete eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung, da er durch den Faustschlag verletzt wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter (06126) 9394-0 in Verbindung setzen.

3. Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Taxifahrern und Verkehrsunfallflucht, Geisenheim-Johannisberg, Im Flecken, Sonntag, 11.02.2024, 01:35 Uhr und 02:35 Uhr

(sw) Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es am frühen Sonntagmorgen in Geisenheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-jährigen Taxifahrers aus Eltville.

In der Straße "Im Flecken" in Geisenheim-Johannisberg wurde er am 11.02.2024 gegen 02:35 Uhr von einem anderen Taxifahrer, ein 25-Jähriger aus Zotzenheim, aufgefordert, aus dem Fahrzeug zu steigen. Infolgedessen versetzte er dem Eltviller einen Faustschlag in das Gesicht. Der 33-Jährige trug augenscheinlich nur leichte Verletzungen davon. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Damit nicht genug, wies der Täter im Beisein der zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizei einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille auf und kam im Laufe weiterer Ermittlungen für eine vorangegangene und bereits aufgenommene Verkehrsunfallflucht mit seinem Taxi auf der B42, Abfahrt Geisenheim-Mitte, um ca. 01:35 Uhr, in Betracht. Daher wurde er auf die Polizeistation Rüdesheim sistiert und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Taxifahrer steht im Verdacht, Verkehrsschilder an der Abfahrt Geisenheim-Mitte durch einen Verkehrsunfall beschädigt zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim führt die Ermittlungen in dieser Sache und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Ladendieb während Flucht festgenommen, Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Samstag, 10.02.2024, 16:50 Uhr

(sw) Indem er in einem Supermarkt in der Rüdesheimer Europastraße lediglich eine Tüte Chips bezahlte, wollte ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Lorch am Samstagnachmittag vertuschen, dass er zuvor insgesamt acht Flaschen Alkoholika in seinen Rucksack versteckt hatte.

Beim Verlassen des Geschäftes wurde er hierauf angesprochen und ergriff kurz darauf zu Fuß die Flucht. Die sofort vor Ort entsandte Streife der Rüdesheimer Polizei konnte den Flüchtigen sodann ausfindig machen und festnehmen. Da sich der Täter nicht ausweisen konnte, wurde er zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeidienststelle verbracht. Die Dienststelle konnte er zwar kurz darauf wieder verlassen, jedoch muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahl verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell