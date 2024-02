PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jacke und Handy abgenommen +++ Bedrohung in Geisenheim +++ Betrüger bieten Dacharbeiten an +++ Tür aufgehebelt +++ An Fenster gescheitert +++ Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bad Schwalbach (ots)

1. Jacke und Handy abgenommen,

Geisenheim, Marienthaler Straße / Danziger Straße, Donnerstag, 08.02.2024, 20:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde bei der Polizei ein Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen angezeigt. Den Angaben des 16-Jährigen zufolge soll er gegen 20:40 Uhr am Rande einer Veranstaltung in Geisenheim auf einem Trampelpfad zwischen der Marienthaler Straße und der Danziger Straße von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen und von zwei von ihnen geschlagen worden sein. Anschließend habe man ihm seine Jacke samt Mobiltelefon weggenommen und sei in Richtung Danziger Straße geflüchtet. Die Polizei konnte im Nachgang die vermeintlichen Beteiligten ermitteln. Verletzungen wies der Jugendliche nicht auf.

Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus.

2. Am Rande von Fastnachtsumzug bedroht, Geisenheim, Am Müllerwäldchen, Donnerstag, 08.02.2024, 22:15 Uhr

(fh)Am Freitagabend wurde ein junger Mann in Geisenheim von einem bislang Unbekannten bedroht. Gegen 00:30 Uhr traf eine Streife der Polizei auf den 18-jährigen Geschädigten. Dieser gab an, er sei gegen 22:15 Uhr, nach dem Ende des Geisenheimer Fastnachtsumzugs, in Richtung einer Veranstaltung in der Straße "Im Flecken" gelaufen. Auf der Dippenhäuser Straße sei er dann auf einen Jugendlichen gestoßen und mit diesem in Streit geraten. Beide Parteien wären dann in unterschiedliche Richtungen gelaufen, hätten sich aber kurz darauf in der Straße "Am Müllerwäldchen" zufällig erneut getroffen. Dort soll der Fremde einen länglichen Gegenstand, ähnlich einer Machete, hervorgeholt und Drohungen ausgesprochen haben. Der 18-Jährige ergriff sodann schleunigst die Flucht.

Der Aggressor soll etwa 15 Jahre alt, 170 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Aussehen wurde als "südländisch" beschrieben.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

3. Betrüger gelangen per Dacharbeiten an Geld - Französischer Kleintransporter gesucht, Walluf / Eltville am Rhein, Feldstraße, Freitag, 09.02.2024, 10:25 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Freitag sind Betrüger durch Walluf und Eltville gezogen und haben Dacharbeiten angeboten. In einem Fall gelang es ihnen, eine Seniorin übers Ohr zu hauen, um so an eine unverhältnismäßig hohe Geldsumme zu gelangen. Um 10:25 Uhr gingen bei der Polizei Anrufe über zwei verdächtige Männer ein, die in Oberwalluf an Haustüren klingeln und Dacharbeiten anbieten würden. Die Unbekannten wären in einem weißen Ford Transit mit französischem Kennzeichen unterwegs. Durch die Polizei wurde daraufhin in den Bereichen Walluf und Eltville ergebnislos nach den Personen und dem Pkw gesucht. Um 12:45 Uhr meldete sich eine Eltviller Bürgerin aus der Feldstraße bei der Polizei und gab an, dass soeben die oben genannten Männer Dacharbeiten an ihrem Haus verrichtet hätten. Anschließend habe sie einen unverhältnismäßig hohen, wucherhaften Betrag an die "Handwerker" überwiesen. Die Polizei fahndete erneut nach dem Fahrzeug und den Betrügern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kam es zu keinen Feststellungen. Die beiden Männer sollen 175 cm groß, schlank und südländisch ausgesehen haben. Die Geschädigte vermutet, dass die beiden aus Osteuropa stammen könnten.

Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise zu den beiden Männern oder dem weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen "WW-766-VO" unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Tür aufgehebelt und eingestiegen,

Taunusstein-Orlen, Obergasse, Donnerstag, 08.02.2024, 17:10 Uhr bis 18:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Taunusstein-Orlen ein Einbruch in ein Wohnhaus. In der rund einstündigen Abwesenheit der Bewohner aus der Obergasse hebelten die Einbrecher eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und betraten so die Wohnräume. Im Anschluss an den Einbruch suchten die Unbekannten das Weite. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. An Fenster gescheitert,

Niedernhausen, Am Dachsbau, Mittwoch, 07.02.2024, 15:00 Uhr bis 18:45 Uhr

(fh)In Niedernhausen sind am Mittwochnachmittag Einbrecher gescheitert. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:45 Uhr suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Dachsbau" auf und machten sich mit einem Werkzeug an einem Küchenfenster zu schaffen. Das Fenster hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Täter klein beigeben und ohne Beute die Flucht antreten mussten. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen, Idstein, Bundesstraße 275, Auffahrt Autobahn 3, Donnerstag, 08.02.2024, 07:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 275 bei Idstein zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Insassen leicht verletzt wurden. Um 07:45 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Mazda MX5 die Bundesstraße von Idstein in Richtung Ehrenbach und beabsichtigte auf die A 3 nach Frankfurt aufzufahren. Die Dame bog nach links ab, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Mazda 2, der von einer 55-Jährigen gesteuert wurde und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der MX5 dann noch gegen einen VW Sharan geschleudert. Alle drei Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrerinnen der Mazda-Fahrzeuge kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich vollgesperrt. Der Schaden summiert sich auf etwa 24.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell