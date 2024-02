PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Holzdiebe schlagen zu +++ Von Fahrbahn abgekommen +++ Hohen Schaden hinterlassen

Bad Schwalbach (ots)

1. Holzdiebe schlagen zu,

Schlangenbad, Waldweg hinter Landesstraße 3037, Dienstag, 06.02.2024 bis Samstag, 10.02.2024

(fh)In den vergangenen Tagen stahlen Diebe Brennholz von einem Grundstück in Schlangenbad. Am Samstag stellte der Besitzer eines Grundstücks nahe der L 3037 und hinter dem Taunus-Wunderland fest, dass dutzende zugeschnittene Holzscheite entwendet worden waren. Hierfür müssen die Diebe ein entsprechend transportfähiges Fahrzeug verwendet haben. Hinweise zu den Langfingern liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Von Fahrbahn abgekommen,

Schlangenbad, Bundesstraße 260, Freitag, 09.02.2024, 22:21 Uhr

(fh)Am Freitagabend sind zwei junge Männer bei Schlangenbad mit ihrem Fahrzeug von der Bundesstraße abgekommen. Um 22:21 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Mainz mit seinem 3er BMW die B 260 von Eltville nach Bad Schwalbach. In Höhe Schlangenbad verlor der Heranwachsende auf nasser Fahrbahn aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Fahrzeug mit mehreren Leitpfosten und einem Verkehrszeichen zusammen und landete im Graben. Der Fahrzeugführer und sein 18 Jahre alter Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW musste vor Ort abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

3. Hohen Schaden hinterlassen,

Taunusstein-Wehen, Karlsbader Straße, Samstag, 03.02.2024, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 08.02.2024, 10:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich vergangene Woche in Taunusstein-Wehen ereignet hat, Zeuginnen oder Zeugen. Zwischen Samstag und Donnerstag hatte ein Taunussteiner seinen braunen Hyundai ix20 am Fahrbahnrand der Karlsbader Straße geparkt. Als er sein Fahrzeug am Donnerstagmorgen in Betrieb nehmen wollte, musste er mehrere Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel feststellen. Diese hatte eine unbekannte Person wohl beim Vorbeifahren mit ihrem Fahrzeug verursacht. Im Anschluss an die Kollision war der Fahrer oder die Fahrerin, ungeachtet des Schadens, einfach weitergefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.200 Euro. Den Spuren am Hyundai zufolge könnte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein rotes Fabrikat gehandelt haben.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

