Polizei Aachen

POL-AC: Ladendieb nach Widerstand vorläufig festgenommen

Stolberg (ots)

Gestern Nachmittag (07.11.2023, 16:30 Uhr) bemerkte der Filialleiter eines Supermarktes in der Prämienstraße auf der Videoüberwachung einen Mann, der sich verdächtig verhielt.

Wegen des Verdachts, dass der Mann Ware aus dem Laden gestohlen hat, sprach der 58-jährige Filialleiter den Mann am Ausgang an. Der 37-jährige Tatverdächtige zeigte sich zunächst kooperativ, gab den Diebstahl mehrerer Spirituosenflaschen zu. Als er dann flüchten wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 58-Jährigen. Zwei Mitarbeiter des Marktes kamen ihm zur Hilfe und gemeinsam hielten sie den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Filialleiter erlitt dabei eine Bisswunde am Finger, die beiden anderen blieben unverletzt.

Der alkoholisierte Tatverdächtige versuchte im Verlauf des Einsatzes mehrfach die Polizeibeamten zu treten und zu beißen, spuckte in ihre Richtung, beleidigte und bedrohte sie.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Außerdem wurde ihm aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell