POL-AC: Tipps für die kalte Jahreszeit - Machen Sie Ihr Auto fit für die Überwinterung

Erkelenz (ots) - Vergangene Nacht (06.11.2023, ca. 03:00 Uhr) hat ein Bagger in der Nähe des Tagebaus Garzweiler II gebrannt. Die abgestellte Baumaschine befand sich in der Nähe der L12 zwischen Keyenberg und Holzweiler auf einer Baustelle. Um ca. 03:00 Uhr wurde das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Vollbrand an dem Hydraulikbagger löschen - es entstand Totalschaden. Nach derzeitigem ...

