POL-AC: Adventskonzert der Polizei Aachen am 1. Advent - Kartenvorverkauf startet

Aachen (ots)

"Musik unter Freunden" - So lautet das alljährliche Motto des Adventskonzerts, zu dem die Aachener Polizei wieder herzlich einlädt. Auch in diesem Jahr findet das Konzert am ersten Advent im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt.

Beim 11. Adventskonzert werden der Harmonieverein Baesweiler, der Gospelchor An.Ge.lus, die "Eddy-Schmidt-Band" und unser singender Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt, der von Tim Schroif am Klavier begleitet wird, die Gäste in der besinnlichen Adventszeit begrüßen. Abgerundet wird das Programm durch besinnliche Worte des Polizeiseelsorgers Manfred Kappertz und einen humorvollen Vortrag von Alfred Wings - der als "Der Lange" auf vielen zumeist karnevalistischen Bühnen der Städteregion unterwegs ist.

Der Erlös des Benefizkonzertes und die vor Ort eingenommenen Spenden kommen erneut der Aktion "Menschen helfen Menschen", einer Initiative des Aachener Medienhauses, zugute. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Aktion schnell und unbürokratisch hilfsbedürftige Menschen, die ohne eigenes Verschulden in eine Notlage geraten sind.

Das Konzert beginnt am Sonntag, den 03. Dezember 2023, um 15:30 Uhr. Der Einlass ist um 14:30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 15,- Euro pro Person. Eintrittskarten können ab dem 08.11.2023 in der Kantine im Polizeipräsidium Aachen (Trierer Straße 501, 52078 Aachen), in der Buchhandlung "Das Buch in Eilendorf" oder online gekauft werden. Auf der Homepage der Polizei Aachen (https://aachen.polizei.nrw/) finden Sie den Link für den Online-Kauf

Die Aachener Polizei freut sich auf einen besinnlichen und schönen Adventssonntag mit Ihnen! (kg)

