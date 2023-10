Polizei Mettmann

POL-ME: "Coffee with a Cop" - Auf ein Käffchen mit der Polizei - Ratingen - 2310059

Mettmann (ots)

Ein offenes Ohr haben, sich Zeit nehmen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, fernab vom stressigen Alltag bei einer Tasse Kaffee - darum geht es bei der Aktion "Coffee with a Cop". An dem landesweiten Format beteiligt sich auch die Kreispolizeibehörde Mettmann und lädt daher alle Menschen ein, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Am Donnerstag (26. Oktober 2023) steht die Polizei in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Ratingen bereit. Hierzu kommt die Polizei mit einem historischen Café-Mobil nach Ratingen, um den Menschen im Rahmen der Bürgergespräche einen Kaffee, Cappuccino oder auch einen Kakao oder Tee zu spendieren.

"Wir beteiligen uns sehr gerne an dem landesweiten Format und freuen uns auf viele interessante Bürgergespräche. Mit 'Coffee with a cop' wollen wir erreichen, dass die Hemmschwelle gesenkt wird, die Polizei anzusprechen", erklärt der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Thomas Schulte. Als Gesprächspartner stehen bei "Coffee with a Cop" Expertinnen und Experten der Kriminalprävention, der Verkehrsunfallprävention und des lokalen Bezirks- und Schwerpunktdienstes zur Verfügung.

Aufgrund der guten Beziehungen zur Stadt Ratingen werden im Rahmen der ordnungspartnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei auch Kräfte des kommunalen Ordnungsdienstes mit vor Ort sein und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Hinweis:

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind selbstverständlich herzlich zur Berichterstattung in Wort und Bild eingeladen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell