Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2310057

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Samstag, 14. Oktober 2023, kam bei einem Fachgeschäft für Motorradbekleidung an der Friedrichstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich Unbekannte gegen 2 Uhr durch die Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft, indem sie diese aufhebelten. Sie entwendeten die Kasse des Geschäfts. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

An der Uhlandstraße sind am Samstag, 14. Oktober 2023, bislang noch unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 21:30 Uhr Zugang zu dem Haus, indem sie die Terassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Nähere Angaben zu möglichem Diebesgut können aktuell noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 16. Oktober 2023, sind bislang noch unbekannte Tatverdächtige in ein Elektronikgeschäft in der Stadtgalerie Langenfeld eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten gegen 2 Uhr über eine eingeschlagene Fensterfront Zutritt zu dem Geschäft. Sie entwendeten hochwertige elektronische Produkte. Nähere Angaben zu möglichem Diebesgut und dem Gesamtschaden können aktuell noch nicht gemacht werden.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums wurde auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

An der Falkenstraße sind im Zeitraum zwischen dem 11. Oktober 2023, gegen 17 Uhr, und dem 13. Oktober 2023, gegen 12 Uhr, bislang noch unbekannte Tatverdächtige in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Haus, indem sie ein Fenster einschlugen. Nähere Angaben zu möglichem Diebesgut können aktuell noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell